Нур-Султан, 30 декабря 2020, 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин и бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщили 30 декабря в пресс-службе экс-президента республики.
Во время телефонного разговора собеседники высоко оценили укрепление двусторонних отношений «во благо дружественных народов двух государств».
Ранее Владимир Путин обменялся поздравлениями с Новым годом с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.
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