Москва, , 14:40 — REGNUM Государственные служащие, которые позволили себе оскорбительные высказывания и хамство в отношении граждан, понесут наказание. Соответствующий закон, который вводит за это административные штрафы, подписал президент России Владимир Путин.

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Так, документом, опубликованным 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Теперь оскорбление, совершённое госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечёт наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

При этом за повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100−150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

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Закон увеличивает административные штрафы и за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон о наказании для госслужащих за хамство был принят Госдумой РФ 16 декабря 2020 года, 25 декабря документ одобрил Совет Федерации РФ.

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