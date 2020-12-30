Сеул, , 14:42 — REGNUM 30 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл перестановки в правительстве, сменив двух министров и одного руководителя управления. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, глава государства освободил от должности министра юстиций Чху Ми Э. Вместо неё на должность министра назначен депутат Национального собрания от правящей Демократической партии «Тобуро» Пак Пом Ге.

Другой депутат от правящей партии Хан Чжон Э назначен новым министром окружающей среды, а бывший начальник генштаба военно-морских сил Хван Ги Чхоль — главой Управления по делам патриотов и ветеранов.

В ближайшее время в Национальном собрании пройдут слушания по кандидатурам двух новых министров.