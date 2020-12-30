Женева, Швейцария, 30 декабря 2020, 14:27 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о помиловании четырех американских подрядчиков, осужденных за убийство в 2007 году мирных жителей Ирака, является нарушением обязательств США в рамках международного права, заявили 30 декабря эксперты ООН по правам человека, сообщает Reuters.
По словам экспертов ООН, ряд заключенных в Женеве конвенций обязывает государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают в качестве подрядчиков частных служб безопасности.