Женева, Швейцария, , 14:27 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о помиловании четырех американских подрядчиков, осужденных за убийство в 2007 году мирных жителей Ирака, является нарушением обязательств США в рамках международного права, заявили 30 декабря эксперты ООН по правам человека, сообщает Reuters.

«Помилование подрядчиков Blackwater — это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям», — заявила Елена Апарак, председатель рабочей группы ООН по использованию наемников.

По словам экспертов ООН, ряд заключенных в Женеве конвенций обязывает государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают в качестве подрядчиков частных служб безопасности.

«Эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и в более широком смысле подрывают гуманитарное право и права человека на глобальном уровне», — добавила она.