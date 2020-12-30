Анкара, , 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 30 декабря прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и отношения с Арменией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Одним из самых важных событий 2020 года для нас является разрешение карабахского вопроса. Это историческое событие. Азербайджан закрепил территорию и вернул свои исторические права. Турция поддержала Азербайджан. Мы поддерживали Баку не только потому, что мы поддерживаем дружественные отношения, но и потому, что правда была на азербайджанской стороне. Мы продолжим поддерживать Азербайджан. Вчера мы с Сергеем Лавровым обсудили этот вопрос. Если Армения будет соблюдать и уважать перемирие, отношения с этой страной могут нормализоваться. От нормализации отношений с Турцией больше всего выиграют Армения и народ Армении», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, в Сочи 29 декабря прошло заседание Совместной группы стратегического планирования МИД РФ и МИД Турции.

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