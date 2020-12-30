Москва, , 14:07 — REGNUM Увеличить транспортную связность регионов Дальнего Востока помогут обновлённые версии вертолёта «Ансат». Об этом 30 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Ещё одна важная новость транспортной отрасли, в том числе для Дальнего Востока: там для пассажирских перевозок, доставки медиков, аварийно-спасательных работ часто используются вертолёты», — заявил Мишустин.

30 декабря состоялся первый полёт модернизированной версии многоцелевого лёгкого вертолёта «Ансат», указал он.

«Это полностью российская машина, Вы это хорошо знаете, «Ансат» можно применять практически для любых целей, и поставки этой модели региональным компаниям мы планируем уже в новом году», — подчеркнул премьер-министр.