Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон побывал на Канарских островах перед Рождеством. Как подчеркивают журналисты Expressen, это произошло несмотря на то, что правительство Швеции так же, как и ведомство Элиассона, настоятельно советуют гражданам избегать ненужных поездок в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

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8 декабря премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обратился к гражданам с четким призывом: избегайте поездок и путешествий, совершайте их только в случаях крайней необходимости.

Как сообщил источник Expressen, летевший 19 декабря в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария тем же рейсом, что и Элиассон, во время полета ему удалось увидеть чиновника среди пассажиров.

По данным газеты Fria Tider, в самом ведомстве поездку Элиассона пока никак не прокомментировали.

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