Минск, , 14:07 — REGNUM Высший знак отличия — черный берет — вручили президенту Белоруссии Александру Лукашенко бойцы ОМОНа республики в ходе посещения лидером страны отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома. Об этом 30 декабря сообщает агентство БелТА.

«Вы были с нами в боевых порядках и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — заявил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, который также отметил, что черный берет вручается белорусскому лидеру «за особые заслуги».

При этом указывается, что решение о награждении Лукашенко черным беретом принял совет командиров отряда. В свою очередь, белорусский лидер вручил представителям правоохранительных органов и военнослужащим государственные награды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес оппозиции страны и ее находящихся за границей лидеров в попытках уничтожения государства.