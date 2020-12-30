Стокгольм, , 14:05 — REGNUM Текущая неделя началась для шведской политики с крупных разоблачений — в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции министр юстиции Морган Йоханссон отправился в торговый центр за рождественским подарком для своих родителей. Однако вскоре выяснилось, что его непосредственный начальник, премьер-министр страны Стефан Лёвен, неоднократно посещал один из крупных стокгольмских торговых центров. Журналисты SVT Nyheter решили связаться со всеми лидерами парламентских партий и узнать, посещали ли они какие-либо торговые центры или магазины в течение рождественских распродаж.

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Так, лидер «Зеленых» Пер Болунд участвовал в рождественском шоппинге, однако, по сообщению пресс-службы партии, министр не был ни в одном торговом центре. Другой лидер «Зеленых» Исабелла Лёвин также воздержалась от их посещения. Лидер «Либералов» Нямко Сабуни написала на странице в соцсети Facebook, что она заходила в торговый центр Täby, расположенный недалеко от ее дома.

Представители «Левых» не стали отвечать на вопрос журналистов по соображениям безопасности лидера партии Нуши Дадгостар. В пресс-службах «Христианских демократов» и «Центристов» отметили, что их лидеры Эбба Буш и Анни Лёф воздержались от походов по магазинам во время рождественских распродаж.

В партии «Умеренных» также не предоставили никаких подробностей о личной жизни лидера Ульфа Кристерссона. От лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона журналисты SVT Nyheter до сих пор не получили ответа.

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