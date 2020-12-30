Москва, , 14:01 — REGNUM Перелёты должны стать ещё более доступными для граждан России, проживающих в регионах Дальнего Востока. Об этом 30 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелёты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае Вашего одобрения мы готовы выделить дополнительно ещё пять млрд рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока», — заявил Мишустин.

Таким образом, граждане смогут приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам.

«Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей в одну сторону», — подчеркнул премьер-министр.