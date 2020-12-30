Киев, 30 декабря 2020, 13:57 — REGNUM Владимиру Зеленскому придётся эмигрировать с Украины после завершения срока его пребывания на должности президента Украины. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 29 декабря в эфире телеканала 112.ua.
По его словам, «приговором» для Зеленского станет запуск рынка земли, после которого сотни тысяч людей граждан Украины окажутся обманутыми.
Политолог предположил, что к лету 2021 года уровень поддержки действующего президента Украины упадёт вдвое.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал поддержку Владимира Зеленского на уровне 27−27,7%.
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