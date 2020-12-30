Киев, , 13:57 — REGNUM Владимиру Зеленскому придётся эмигрировать с Украины после завершения срока его пребывания на должности президента Украины. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 29 декабря в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, «приговором» для Зеленского станет запуск рынка земли, после которого сотни тысяч людей граждан Украины окажутся обманутыми.

«Я почти уверен, что ему придётся эмигрировать из страны», — отметил Погребинский.

Политолог предположил, что к лету 2021 года уровень поддержки действующего президента Украины упадёт вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал поддержку Владимира Зеленского на уровне 27−27,7%.

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