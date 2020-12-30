Москва, , 13:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, который направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 25 декабря, Совет Федерации одобрил закон о комплексном развитии территорий. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение в течение года мониторить реализацию закона.

Отметим, комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застройки невозможно.

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