Сухум, , 13:47 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Новым Годом и Рождеством. Текст поздравительного письма опубликовала пресс-служба главы абхазского государства.

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«Поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с Новым годом и Рождеством Христовым! — говорится в поздравлении абхазского президента. — Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям».

Бжания отметил важность встречи с Путиным, которая прошла в Сочи 12 ноября. Глава Абхазии пообещал приложить «все усилия», чтобы достигнутые на встрече соглашения были реализованы. Бжания также пожелал «мира, добра и процветания» российскому президенту и народу России.

Стоит отметить, что на встрече в Сочи Путин и Бжания подписали ряд соглашений о гармонизации законодательства Абхазии в соответствии с российским для дальнейшего объединения в союзное государство.