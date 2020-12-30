Москва, , 13:43 — REGNUM Параметры финансового плана инвестпрограммы ОАО «РЖД» уже согласованы. Об этом 30 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, здесь ключевую роль играет компания «Российские железные дороги». 24 декабря на заседании правительства мы рассмотрели инвестиционную программу компании, учли все поправки, высказанные замечания. И сегодня одобрили параметры финансового плана инвестиционной программы РЖД», — заявил Мишустин.

Её общий объём на ближайшие три года превышает 2 трлн рублей, в том числе в следующем году в развитие железных дорог предусмотрено вложить более 730 млрд рублей, указал Мишустин.

Ранее президент поручил правительству подготовить предложения по улучшению транспортной связности регионов России.