Анкара, , 13:43 — REGNUM МИД Турции опроверг сообщение турецких СМИ о формировании рабочей группы по урегулированию ситуации в связи с приобретением Анкарой зенитных ракетных систем С-400, 30 декабря сообщает ТАСС.

В министерстве отметили, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о технических переговорах с США. Отмечается, что между двумя странами создана совместная группа по техническому урегулированию по теме санкций.

Ранее турецкие СМИ сообщили о создании туркмено-американской рабочей группы в связи с приобретением Анкарой российских систем ПВО С-400 «Триумф». Чавушоглу сказал, что представители двух стран приступили к техническим переговорам.

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