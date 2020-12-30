Берлин, , 14:01 — REGNUM Работу Совета безопасности ООН затрудняет ограниченное сотрудничество США, России и Китая. Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью агентству DPA.

Совет Безопасности может действовать лишь в ограниченной степени, об этом свидетельствует его работа на протяжении двух последних лет. Это связано с тем, что не сработало в первую очередь сотрудничество между США, Россией и Китаем, отметил германский министр.

Маас назвал работу Совбеза крайне важной и выразил надежду, что при новом президенте Соединённые Штаты будут вести себя иначе. Он добавил, что на пользу пошло вы возвращение США в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения и ядерную сделку с Ираном.

Помимо действий США, Россия и Китай заблокировали всё, представленное генеральным секретарём ООН Антониу Гуттерешем. Но если те, кто понимает необходимость реформ, снова соберутся вместе, появятся шансы достичь результатов, добавил он.

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