Абакан, , 13:37 — REGNUM В Хакасии назначен министр спорта. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, эту должность занял директор МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» города Красноярска Сергей Кочан.

Соответствующий приказ подписал 30 декабря глава Хакасии Валентин Коновалов.

Сергей Кочан родился 24 июля 1961 года. Имеет два высших образования. Трудовую деятельность начал в 1977 году. С декабря 2005 года являлся председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Заслуженный работник физической культуры Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство спорта Хакасии возглавлял Владимир Кретов. В сентябре 2020 года он принял решение уйти в отставку с этой должности.

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