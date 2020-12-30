Брюссель, , 13:35 — REGNUM У России нет необходимости продвигать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на рынок Европейского союза. Такая задача перед Москвой не стоит. Об этом 30 декабря заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«По «Спутнику V» мы на политическом уровне никаких разговоров ни с евроструктурами, ни с отдельными странами ЕС не инициируем. У нас нет такой необходимости или потребности», — подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат.

По его словам, главная задача для России состоит в том, чтобы обеспечить бесплатной вакциной население РФ.

«Далеко не простая, кстати, задача, поскольку производственная база столь специфического продукта не резиновая», — пояснил постпред.

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Он добавил, что именно поэтому всем странам, которые проявляют интерес к российской вакцине, Москва готова предоставить технологию, дать пробную партию для налаживания производства на своей базе.

«В принципе наша философия такова, что мы не рассматриваем вакцину как источник прибыли, — сказал Чижов. — Конечно, если мы будем её поставлять за границу, то за деньги».

При этом он подчеркнул, что для граждан России вакцинация будет бесплатной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что при выборе вакцины Евросоюз ориентируется на европейские компании. При этом европейские власти не рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, несмотря на то, что её объявленная эффективность выше, чем у препарата от американской компании Pfizer. Он подчеркнул, что разработанные в России и Китае вакцины от коронавируса никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.