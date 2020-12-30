Москва, , 13:36 — REGNUM Закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать зарубежные интернет-ресурсы за дискриминацию российских СМИ, подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 30 декабря на официальном портале правовой информации.

Санкции в отношении сетевых ресурсов последуют после присвоения им статуса причастных «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус владельцу информационного ресурса, замеченного в дискриминации российских СМИ, смогут присваивать генеральный прокурор РФ и его заместители по согласованию с МИД.

Наказание в виде частичного или полного ограничения доступа, замедления трафика и административных штрафов в размере от нескольких тысяч до 3 млн рублей грозит таким крупнейшим ресурсам, как YouTube, Facebook и Twitter.

Если ресурс прекратит цензуру, ему следует проинформировать об этом Роскомнадзор. Решение об отмене ограничений будет принимать также генпрокурор по согласованию с внешнеполитическим ведомством.

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