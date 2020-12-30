Джакарта, , 13:16 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин попросил общественность ограничить мобильность во время новогодних праздников, сообщает CNN Indonesia.

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Министр призвал общественность оставаться дома, чтобы снизить количество случаев заражения коронавирусом.

«Было бы хорошо, если бы мы больше работали дома. В течение первых 10 дней 2021 года это будет очень полезно», — заявил министр здравоохранения страны.

По словам министра, на каждые 100 человек, инфицированных коронавирусом, 30% должны быть госпитализированы. Из этих 30% 5% из них должны проходить лечение в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 735 124 случая заражения коронавирусом.

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