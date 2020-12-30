Москва, , 13:16 — REGNUM За злостное нарушение закона об иностранных агентах физическим лицам, представителям СМИ, а также незарегистрированным политическим объединениям в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Соответствующий закон, которым вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Госдума приняла закон о работе иноагентов в России

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет будет грозить за уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность за счёт иностранного финансирования, от включения в список иноагентов.

Ранее по теме: Совфед одобрил закон о жестких требованиях к иноагентам

Такое же наказание ждёт нарушителей порядка деятельности СМИ-иноагента. Также за это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде обязательных работ на срок до 480 часов или исправительных работ на срок до двух лет.

Закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о деятельности иноагентов в РФ