Москва, , 13:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт общения Владимира Путина с Анатолием Чубайсом перед новым назначением последнего. Об этом представитель Кремля заявил журналистам 30 декабря.

Песков пояснил, что в пресс-службе не сообщили о телефонном разговоре, так как большинство подобных рабочих переговоров не разглашаются. «Просто не имеем такой возможности», — пояснил Песков.

Он также добавил, что Чубайс не получил кабинета в администрации президента, так как получил новый статус на общественных началах. «Анатолий Чубайс не обзавелся кабинетом в администрации президента», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря бывший глава Роснано Анатолий Чубайс стал специальным представителем президента России по связям с международными организациями.

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