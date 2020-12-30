Киев, 30 декабря 2020, 13:17 — REGNUM Украина готова к проведению массовой вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 30 декабря во время брифинга.
Министр добавил, что в скором времени планируется подписание договоров на поставку вакцины с компаниями производителями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что Украине пообещали вдвое больше вакцины чем ранее — 16 млн доз вместо 8 млн.
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