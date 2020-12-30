Москва, , 12:55 — REGNUM Россия достроит «Северный поток — 2», несмотря на санкции США, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь», — сказал Чижов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что все ограничительные меры против «Северного потока — 2» касаются его строительства, но не эксплуатации.

«А с мерами против строительства американцы явно опоздали», — отметил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

За год после остановки строительства «Северного потока — 2» России удалось снарядить судно для прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Сейчас оно работает в Балтийском море.

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