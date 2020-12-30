Москва, , 12:57 — REGNUM Россия готова оказывать максимальную помощь Ливии для достижения в данной стране национального примирения. Об этом 30 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.

«Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимальное содействие в решении всех проблем вашей страны», — сказал глава МИД РФ.

Также он уточнил, что в ходе данной встречи стороны обсудят усилия международного сообщества по поддержке Ливии, и добавил, что российской стороне важна оценка шагов, которые нужно предпринять в данном направлении.

Кроме того, Лавров отметил, что в настоящее время жителям Ливии необходимо совершить исторический выбор в пользу прекращения братоубийственной междоусобицы, национального примирения и совместного строительства стабильной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве надеются, что все киргизские политические силы перед выборами президента страны, которые состоятся в январе 2021 года, сделали выводы из октябрьских событий.