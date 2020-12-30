Сеул, , 12:53 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи разрешило южнокорейцам, работающим на военных базах США в Южной Корее, принять участие в программе вакцинации американского воинского контингента. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

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Данное решение было обнародовано 30 декабря в ходе брифинга.

По их словам, к вакцинации допускается личный состав южнокорейского пополнения сухопутных войск США (KATUSA), а также граждане Южной Кореи, работающие на американских военных.

Известно, что данный вопрос уже обсуждён с представителями министерства обороны Южной Кореи и американского контингента.

В ведомстве сообщили, что вакцинация вышеуказанных лиц возможна при их добровольном решении и предоставлении американской стороной соответствующих списков.

Напомним, что на базах США в Южной Корее приступили к вакцинации от коронавируса 29 декабря.

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