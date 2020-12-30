Джакарта, , 12:50 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд сделал заявление о статусе организации Франта защитников ислама, сообщает Detik.

«Правительство Индонезии запрещает деятельность Фронта защитников ислама и прекращает любую деятельность, осуществляемую организацией, поскольку она больше не имеет юридического статуса ни как массовая, ни как обычная организация», — заявил Мохаммад Махфуд.

Мохаммад Махфуд объяснил ряд причин, связанных с запретом организации. Одна из причин этого заключалась в том, что Фронт защитников ислама проводил зачистки в одностороннем порядке и нарушал закон.

Власти Индонезии обвиняют организацию в нарушении порядка и безопасности, а также в широкомасштабных рейдах и провокациях.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запретило сотрудникам посольства Германии в Джакарте, посетившим штаб-квартиру Фронта защитников ислама, возвращаться в Индонезию.

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