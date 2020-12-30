Владимир Путин, говоря о необходимости «сшивать» страну, отметил:
«Здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь. Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов.
В конце концов уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест — самолёт «Байкал», уральское КБ его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, девять мест. В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале».
Путин предложил выпустить на линию Сочи — Крым новые суда PV300
Выпустить на маршруты, связывающие Сочи и Крым, новые пассажирские суда PV300, предложил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным 30 декабря.
Путин — о подходах к Крымскому мосту: «Там два, может быть, и больше, но два основных варианта: это обход Краснодара и затем Темрюк — Тамань, и ещё одно направление — обход Ростова и тоже выход на Краснодар».
Маршрут — это «север-юг» из Петербурга на Москву и дальше на Астрахань и в Дагестан, очень востребованный маршрут, он нам нужен, нужно обязательно над этим поработать — Путин.
Автомобильные коридоры не нужно забывать, имею в виду Европа — Западный Китай или Западный Китай — Европа, вплоть до Петербурга. Напоминаю, что Казахстан свою часть работы практически завершил. Мы должны сделать свою часть не позднее чем к 2024 году — Путин.
Владимир Путин признал: «Что касается БАМа и Транссиба — деньги, я знаю, заложены, нужно обязательно их осваивать, потому что для наших горняков этот маршрут является очень важным. Знаю возможности и планы частично направлять в Азово-Черноморский бассейн уголь из Кузбасса, но мы знаем, что происходит с рынком в Европе, поэтому всё-таки наиболее перспективным является Азиатско-Тихоокеанский регион. В этом смысле нужно расширять».
Президент России Владимир Путин высказался по поводу первого полёта модернизированной версии многоцелевого лёгкого вертолёта «Ансат»:
"Ансат» — да, знаю, он полетел. Не забывайте, пожалуйста, и про другие транспортные средства — я сейчас ещё пару слов об этом скажу, — включая Ми-38. Он имеет хорошую перспективу для нашего, отечественного рынка, но и на экспорт пойдёт очень хорошо. Скорость приличная, 300 километров в час, вместимость хорошая, комфортный вертолёт получается. Тяжёлые вертолёты не нужно забывать, их нужно обновлять и так далее».
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Фото kremlin.ru.
Правительство готово выделить дополнительно ещё пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам, их примерно двадцать один, пояснил Мишустин.
По его оценке, это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей в одну сторону. В случае одобрения президентом Правительство РФ продолжит работу по развитию транспортной коммуникации и не только на Дальнем Востоке — по всей стране.
Благодаря программе субсидируемых тарифов в сообщении с Дальневосточным федеральным округом можно купить авиабилет по доступной цене — около восьми тысяч рублей.
«Эти льготные билеты могут приобретать студенты, пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, с сопровождающими, а также многодетные семьи», — Мишустин.
Мишустин: «Правительство завершило важный этап по созданию объединённой дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций компании «Аврора» передан правительству Сахалинской области, теперь регион — единственный владелец этого стратегического перевозчика, и 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами».
Мишустин: «Началась реализация второго этапа, с тем чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн к 2024 году и обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза».
Путин поблагодарил правительство за работу.
Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе — в высшей степени востребована — Путин.
К 2023 году в России появится автобус на водородном носителе.
Путин: в конце 2021 года в России появятся суда с большей мореходностью, их точно можно будет поставить на маршрут Сочи — Крым.
Низкопольные трамваи стали выпускать в Калининграде.
В 2021 году в серию должен войти «Метеор», который разрабатывается в Нижнем Новгороде — Путин.
Воздушное судно «Хаска» можно будет использовать круглогодично во всех регионах Российской Федерации — Путин.
Путин: «Суперджет» у нас уже летает несколько лет. Нам нужно, чтобы в ближайшие несколько лет он летал с отечественным двигателем ПД. Таких проектов мы не реализовывали уже 30 лет.
В 2021 году должен быть готов первый самолёт «Байкал», его созданием занимаются в Улан-Удэ — Путин.
Путин: нам нужно создать всю цепочку отечественной авиационной техники.
Путин поблагодарил за разработку инвестиционной программы РЖД. Сказал, что это важно для всех, и для пассажиров, и для экономики.
Путин — Мишустину: не забывайте, пожалуйста, про подходы к Крымскому мосту.
Необходимо не забывать об автомобильных транспортных коридорах, имея в виду Западный Китай — Путин.
БАМ и Транссиб очень важны для российской экономики — Путин.
Путин: 10 тысяч 200 рублей вместо 16 250 — существенное сокращение стоимости полёта на Дальний Восток.
Мишустин анонсировал первый полет нового вертолёта на Дальнем Востоке.
Программа субсидируемых тарифов для авиасообщений с Дальневосточным федеральным округом — приоритетная. Об этом Михаил Мишустин сообщил Путину. Субсидии нужны примерно на 21 маршрут.
Перед объединённой авиакомпанией стоят масштабные задачи, за последние четыре года количество пассажиров должно вырасти до 2 000 000 человек — Мишустин.
Программа развития РЖД подготовлена. Её финансирование составит два триллиона рублей. Только в 2021 году будет выделено 739 миллиардов — Мишустин.
«Необходимо сшивать страну, помогать людям передвигаться. Знаю, что правительство подготовило ряд решений на этот счёт». Президент России Владимир Путин беседует с Михаилом Мишустиным.