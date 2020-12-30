Москва, , 12:39 — REGNUM Перед уходом с поста главы корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действительно, имел место телефонный разговор», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что очной встречи между чиновником и главой государства не было.

Песков объяснил отсутствие информации о телефонной беседе тем, что пресс-служба Кремля не имеет возможности сообщить о большей части телефонных разговоров российского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Чубайс не имеет кабинета в администрации президента, поскольку официально не является её сотрудником.