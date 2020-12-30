Красногорск, , 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 декабря поздравили друг друга с Новым годом и обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса, передаёт пресс-служба Кремля.

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Главы государств, в частности, обсудили организацию производства на территории Казахстана российских вакцин.

Кроме того, они выразили удовлетворение развитием отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана, а также обсудили некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества.