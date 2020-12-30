Киев, , 12:34 — REGNUM В 2020 году Украина окончательно потеряла возможность вернуть независимость и восстановить экономику. Об этом написал депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своей статье для издания From-ua.net.

Парламентарий написал, что Украина находится под внешним управлением, и слишком сильно уничтожила свою экономику, что не позволит ей вернуть экономическую и иную независимость.

«Поэтому итог 2020 года — это патовость», — считает Кива.

Виновниками патовой ситуации, сложившейся на Украине, депутат считает президента страны Владимира Зеленского и его команду.

Напомним, ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин заявил, что запад превращает Украину в «страну-расходник» с вымирающим населением.

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