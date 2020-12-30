Москва, , 12:37 — REGNUM Послу Великобритании в России Деборе Броннерт объявлено о расширении санкций против британских граждан в ответ на неконструктивные и недружественные действия Лондона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 декабря пресс-службой российского МИД.

«Послу вручена нота соответствующего содержания», — отметили в МИД.

Действия британских властей, пояснили в ведомстве, связаны с неприемлемыми и необоснованными ограничениями против граждан России, которые были введены в октябре 2020 года из-за «их мнимой причастности к инциденту с А. Навальным».

Россия в ответ расширила список британских граждан, для которых закрыты границы страны. Это лица, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности, указали в МИД.

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, вызванная в МИД, находилась в здании на Смоленской площади около 40 минут. Она отказалась от комментариев при входе в здание и также не пожелала общаться с журналистами по завершении встречи с дипломатами РФ, сообщает ТАСС.

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