Варшава, , 12:26 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в Twitter выразил соболезнования жертвам, произошедшим в результате землетрясения в Хорватии, а также выразил готовность польской стороны оказать республике необходимую помощь.

«В связи с сильным землетрясением, поразившим Хорватию, я выражаю соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Польша готова оказать всю необходимую помощь нашим хорватским партнерам и друзьям», — говорится в сообщении.

29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Его эпицентр находится на глубине 10 километров под землей, в 46 километрах к югу от столицы — Загреба, жители которого также почувствовали его последствия. Сообщается, что в ходе происшествия 7 человек погибли — самой младшей была 13-летняя девочка. Десятки людей пострадали и доставлены в больницы.

На местах разрушений в городе Петриня, который наиболее близко находится к эпицентру, продолжаются поисковые работы.

Это уже второе землетрясение за последние сутки в Хорватии. За сутки до этого около 6 часов утра по местному времени в том же эпицентре произошло землетрясение с показателем магнитуды в 5,2 балла, но тогда погибших не было.