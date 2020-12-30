Брюссель, , 12:19 — REGNUM Лидеры стран Европейского союза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода Соединённого Королевства из ЕС. Соответствующая церемония подписания документа состоялась 30 декабря в Брюсселе.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом многомесячных интенсивных переговоров», — сказал на церемонии глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы ЕС и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение Великобритании о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit открывает новую страницу в её истории.

Тем самым подтвердится «роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы», подчеркнул он и добавил, что сторонники Brexit никогда не добивались разрыва с ЕС.

Читайте также: Британия и ЕС согласовали все условия сделки — Джонсон

Читайте развитие сюжета: Британская палата общин проголосовала за торговую сделку по Brexit