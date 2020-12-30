Москва, , 12:19 — REGNUM Провокаций в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано, обстановка там имеет тенденцию к нормализации. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 30 декабря интервью ТАСС.

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"С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки», — сказал Лавров.

Он добавил, что стороны в решении вопросов проявляют «высокую степень кооперабельности». Россия по-прежнему ответственно и эффективно выполняет функцию гаранта прекращения огня. Провокаций против миротворцев РФ пока не было.

Единственный заметный инцидент на линии соприкосновения произошёл 13 декабря, но его разрастания удалось избежать, в том числе за счёт усилий миротворческого контингента, уточнил Лавров.