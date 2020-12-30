Москва, , 12:19 — REGNUM В Москве надеются, что все киргизские политические силы перед выборами президента страны, которые состоятся в январе 2021 года, сделали выводы из событий октября нынешнего года и станут проявлять ответственность за судьбу своей страны. Об этом 30 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Уверены: из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей страны», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Лавров напомнил, что 10 января 2021 года в Киргизии будут проведены выборы президента страны, а весной — повторные выборы депутатов парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киргизии открыли две модульные больницы, построенные при финансовом содействии Узбекистана.