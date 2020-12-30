Москва, , 11:56 — REGNUM Российские власти надеются, что Молдавия продолжит следовать линии на неприсоединение к НАТО, а также к другим военным союзам. Об этом 30 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Надеемся, что Молдавия сохранит сбалансированный внешнеполитический курс, будет и далее придерживаться линии на неприсоединение к НАТО и другим военным союзам», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом, согласно данным соцопросов, большая часть жителей Молдавии выступает против вхождения республики в НАТО. Тем не менее, хотя в молдавской конституции закреплен нейтральный статус страны, Кишинев ведет сотрудничество с Североатлантическим альянсом по индивидуальному плану партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Молдавии, является попыткой стран Запада «зажечь вокруг России еще один фитиль».