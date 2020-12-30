Киев, , 12:00 — REGNUM Россия якобы всячески мешает нормализации украино-венгерских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 декабря в интервью телеканалу «1+1».

Министр рассказал, что Венгрия при помощи «мягкой силы» последовательно увеличивала своё влияние в Закарпатье. Это стало очевидно украинским властям только в 2017 году, когда был принят закон об образовании, ущемляющий права венгерского этнического меньшинства.

«Он раскрыл этот «нарыв», показал глубину проблемы, и центральная власть начала гораздо больше внимания уделять Закарпатской области, выравнивая тот дисбаланс воздействия, который там сформировался», — отметил министр.

Кулеба добавил, что Украина не намерена менять закон об образовании, а будет пытаться «договориться» с Венгрией.

На вопрос журналиста об участии России в данном конфликте министр пошутил, что «рука Москвы» присутствует во всех внутриукраинских делах:

«Да, мы видим, что РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения… Она (Россия — ИА REGNUM) пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки», — считает Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины пообещал сделать Крым «адской темой» для России, а также установить украинский флаг над Симферополем.

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