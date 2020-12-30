Киев, 30 декабря 2020, 12:00 — REGNUM Россия якобы всячески мешает нормализации украино-венгерских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 декабря в интервью телеканалу «1+1».
Министр рассказал, что Венгрия при помощи «мягкой силы» последовательно увеличивала своё влияние в Закарпатье. Это стало очевидно украинским властям только в 2017 году, когда был принят закон об образовании, ущемляющий права венгерского этнического меньшинства.
Кулеба добавил, что Украина не намерена менять закон об образовании, а будет пытаться «договориться» с Венгрией.
На вопрос журналиста об участии России в данном конфликте министр пошутил, что «рука Москвы» присутствует во всех внутриукраинских делах:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины пообещал сделать Крым «адской темой» для России, а также установить украинский флаг над Симферополем.
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