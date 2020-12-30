Сараево, , 12:03 — REGNUM Власти Боснии и Герцеговины 29 декабря предложили хорватской спасательной службе помощь в поиске жертв разрушительного землетрясения, а высшие боснийские чиновники выразили соболезнования пострадавшим в результатах этого природного бедствия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Представители министерства безопасности Боснии и Герцеговины выразили готовность направить специализированные бригады для поиска и спасения пострадавших из-под завалов.

Две специализированные команды из Боснии и Герцеговины в составе 42 человек и 18 спасателей из Республики Сербской находятся в полной готовности и ждут согласия хорватского правительства на их отправку в районы, пострадавшие от землетрясения.

Напомним, 28 декабря в Хорватии произошло несколько землетрясений.