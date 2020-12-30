Тбилиси, , 11:40 — REGNUM На пограничных постах Грузии для жителей, которые выезжают в страны Шенгенского соглашения, с 1 января 2021 года введут дополнительную процедуру контроля. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Грузии.

Сообщается, что посол ЕС Карл Харцель посетил Тбилисский аэропорт, чтобы узнать, как подготовились пограничники к проверке.

«Очень важно предотвратить злоупотребление безвизовым режимом и обеспечить его наиболее эффективное функционирование. Частью этих усилий является введение дополнительной процедуры проверки для граждан Грузии, желающих поехать в страны ЕС или Шенгенского соглашения», — процитировали посла в пресс-службе представительства.

Харцель подчеркнул, что дополнительные требования для желающих поехать в ЕС не вводят. Новым является то, что документы грузинских граждан начнут проверять не только в тех странах, куда они прибывают, но и в Грузии.

Напомним, безвизовый режим Грузии и странами Шенгенского соглашения был установлен в 2016 году. Вскоре в странах ЕС стали заявлять о росте потока незаконных мигрантов их просителей политического убежища из Грузии. В Европе пригрозили, что денонсируют безвизовый режим.

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