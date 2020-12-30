Белград, , 11:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 декабря заявил, что Сербия готова оказать любую помощь Хорватии после землетрясения в Петрине 28 декабря. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Я надеюсь, что землетрясение не привело к большим потерям среди населения. Мы окажем любую помощь. Пусть все разрушенные объекты будут восстановлены как можно быстрее», — подчеркнул Вучич.

Вучич отметил, что Сербия готова предоставить все виды помощи: финансовую, техническую и любую другую.

Напомним, 28 декабря в Хорватии произошло несколько землетрясений.