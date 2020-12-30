Стокгольм, , 11:09 — REGNUM После того, как Google заблокировал аккаунт SwebbTV на Youtube, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон стал резко критиковать цензуру со стороны «Социал-демократов» и IT-гигантов. Политик уже пообещал принимать меры в Риксдаге для недопущения дискриминации оппозиционных шведскому правительству средств массовой информации. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что 29 декабря такие крупнейшие оппозиционные СМИ Швеции, как Fria Tider, Samhällsnytt, Nyheter Idag, Exakt24 и Nya Tider, закрыли веб-страницы своих сайтов в знак солидарности и протеста против блокировки Youtube-канала SwebbTV. Вместо обычной ленты новостей на их сайтах содержалось обращение к правительству Швеции прекратить цензуру в отношение оппозиционных СМИ.

«У нас есть за что благодарить альтернативные СМИ. Если бы не альтернативные СМИ, старые СМИ и другие парламентские партии смогли бы замалчивать такие темы, как иммиграция, групповые изнасилования, ограбления, исламистов и так далее», — заявил лидер «Шведских демократов» Окессон.

«Совместное обращение альтернативных СМИ привлекло много внимания в социальных сетях. Однако в так называемых авторитетных СМИ об инциденте в течение дня было полное молчание. Даже такие профессиональные журналы для журналистов, как Dagens Media и Journalisten, не хотели привлекать внимание к кампании», — говорится в статье Fria Tider.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять шведских СМИ закрыли сайты в знак протеста против цензуры