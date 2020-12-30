30 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 12:02 — REGNUM



Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

После завершения карабахской войны, в результате которой Баку вернул контроль над большей частью утраченных ранее территорий, а союзная ему Анкара обозначила свое косвенное, но активное присутствие, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступил момент для нормализации отношений с Израилем. «Наши отношения с Израилем в сфере разведки всё равно не прекратились, — говорил он на пресс-конференции 25 декабря. — Главная проблема сейчас — это отдельные люди в руководстве страны». Тем не менее, по данным израильского издания The Times of Israel, «Турция, даже несмотря на негативное отношение к политике Израиля в палестинском вопросе, всё же надеется на улучшение отношений с еврейским государством». Более того, сообщается, что Анкара уже подобрала дипломата на должность нового посла в Израиле (этот пост остается вакантным более двух лет), и что, по словам советника президента Турции по внешней политике Месута Касина, «возможно, кризис во взаимоотношениях в Израилем будет преодолен».

По данным некоторых СМИ, в роли посредника между Израилем и Турцией пытается выступить Баку. Всё дело в том, что, как писал на сайте Института ответственного государственного управления Куинси (Вашингтон) политический обозреватель Эльдар Мамедов, «в карабахской войне израильскому лобби в США удалось нейтрализовать влияние мощной армянской диаспоры, что в немалой степени способствовало победе Азербайджана». По словам Мамедова, израильским лоббистам удалось продвинуть тезис о том, что «Армения является союзником Ирана, а Азербайджан — союзник Израиля». В расширенном варианте это высказывание трактовалось как возможность иранских азербайджанцев «восстать против Тегерана из-за его предполагаемой поддержки Еревана». Не получилось. По Мамедову, после появления соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении карабахской войны, перед Баку и Анкарой встает вопрос о закреплении нового статус-кво. Но появление в Нагорном Карабахе российских миротворцев сузило возможности для дальнейших закавказских маневров Турции. Как и Израиля, пытающегося закрепиться в Азербайджане с учетом продолжающегося противостояния с Ираном.

Ведь часть Нагорного Карабаха находится и будет еще долго находиться за пределами юрисдикции Азербайджана, а вокруг статуса Степанакерта разворачивается нешуточная политико-дипломатическая борьба. В этой связи турецкие эксперты предполагают, что Анкара открыто, а Баку не столь явно, будут пытаться заручиться поддержкой США через израильских лоббистов. Но для этого Турции необходимо наладить контакты с новой американской администрацией Джо Байдена, настроенного скептически в отношении Эрдогана. Израиль также обеспокоен тем, что президент США может вернуться в ядерное соглашение с Тегераном, снимет с него санкции и станет действовать по «формуле Обамы»: противопоставит Иран растущему региональному влиянию Турции. Так что объективно интересы Израиля и Турции могут совпадать тактически, хотя стремление Эрдогана наладить отношения с евреями может создать напряженность во взаимоотношениях между Тегераном и Анкарой. Но это турецкого лидера не пугает. Он ведет игру по-крупному, полагая, что в Закавказье ему удалось «завязать на себя президента России Владимира Путина».

Теперь предпринимается второй стратегический ход. Недавно турецкое издание Habertürk сообщило, что близкий к Эрдогану отставной вице-адмирал Джихат Яйджи, известный как архитектор соглашения о морских юрисдикциях, заключенного Турцией с Ливией, предложил Израилю подписать по Восточному Средиземноморью договор о морских экономических зонах, аналогично тому, что было достигнуто с Ливией, чтобы «выстроить благоприятный для двух стран нового баланс сил». Предлагается блоки, на которые претендует Кипр, передать Израилю. Речь идет о новой морской зоне площадью 16 тысяч квадратных километров. Это наводит на размышления о том, что Эрдоган стремится с помощью премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выстроить «волнорез против предполагаемых атак Байдена», то есть так провести регионализацию конфликта, чтобы в ней большую роль играли бы Турция и Израиль. Одним словом, турецкая дипломатия демонстрирует повышенную активность, пытается одновременно играть на разных площадках. Посмотрим, что из этого выйдет.