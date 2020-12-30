Киев, , 11:06 — REGNUM Икона святого Николая, которую была подарена главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову в ходе его пребывания в Боснии и Герцеговине и которая может иметь украинское происхождение, должна быть отправлена на экспертизу. На этом настаивает МИД Украины.

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Как сообщил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, министерство обратилось к властям Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить святыню для экспертизы, пишет издание «Грoмадське».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2020 года председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который находился в республике с визитом, написанную в Луганске икону XVIII века.

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Посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием вернуть Киеву икону, которая, по утверждению дипломатов, является «культурным благом Украины». Местные СМИ сообщили, что она числилась в списке пропавших святынь. Никаких доказательств этому предоставлено не было.

На это в аппарате президента Республики Сербской заявили, что икона святого Николая, подаренная Додиком подарил главе МИД России, не была украдена и входит в собрание семейных освященных икон.