Уфа, 30 декабря 2020, 11:08 — REGNUM Местные референдумы могут начать проводить в Башкирии для максимально полного учета мнения жителей региона. Об этом 29 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции.
По его словам, по всем делам, связанным с экологией и промышленным развитием, необходимо всегда искать баланс и учитывать интересы местных жителей. Для этого существует много различных форматов, вплоть до проведения местных референдумов. Поэтому в будущем, возможно, в республике они будут проходить, отметил он.
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