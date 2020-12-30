Уфа, , 11:08 — REGNUM Местные референдумы могут начать проводить в Башкирии для максимально полного учета мнения жителей региона. Об этом 29 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции.

По его словам, по всем делам, связанным с экологией и промышленным развитием, необходимо всегда искать баланс и учитывать интересы местных жителей. Для этого существует много различных форматов, вплоть до проведения местных референдумов. Поэтому в будущем, возможно, в республике они будут проходить, отметил он.

«Наверное, нам придется воспользоваться такой практикой, потому что мы очень часто сталкиваемся не столько с массовым протестом, сколько с инспирированными ситуациями», — подчеркнул глава региона и добавил, что в каждом конкретном случае нужно предметно разбираться, быть в этом вопросе очень осторожными и мудрыми.

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