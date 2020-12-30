Киев, , 10:58 — REGNUM На Украине следует разрешить двойное гражданство со всеми странами, кроме России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 декабря в интервью телеканалу «1+1».

По его словам, двойное гражданство позволит сохранить «украинскую идентичность в мире», а также использовать возможности эмигрантов для развития Украины.

«Если мы уже не можем удержать их географически на Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве», — предложил министр.

Кулеба особо подчеркнул, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи:

«Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть чётко капслоком (большими буквами — ИА REGNUM) в законе прописано».

Министр добавил, что в данный момент эксперты Верховной рады пришли к выводу, что закон о двойном гражданстве потребует внесения изменений в конституцию Украины, поэтому процесс его принятия пока приостановлен.

Напомним, ранее Кулеба назвал российскую вакцину против COVID-19 «гибридным оружием», которое Россия применяет против Украины. По этой причине украинские власти намерены до последнего ждать поставок западной вакцины в страну.

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