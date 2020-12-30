Москва, , 10:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, закрепляющий возраст молодёжи до 35 лет включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, на федеральном уровне определяются такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие. Также законодательно определяется возрастная группа, относящаяся к категории «молодежи», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Помимо этого, вводится новое понятие «специалист по работе с молодежью».

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