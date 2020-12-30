Киев, , 09:39 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) соберётся на специальное пленарное заседания в связи с указом президента страны Владимира Зеленского о временном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщила 29 декабря пресс-служба суда на своём официальном сайте.

В суде отметили, что статья 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на которую ссылается Зеленский, неприменима к членам КСУ.

«Решение об освобождении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определённым частью второй статьи 149−1 основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него», — сказано в сообщении.

Таким образом, суд поставил под сомнение законность указа Зеленского об отстранении главы КСУ.

«Друзья, мы с вами, похоже, можем быть спокойны — конституционный кризис закончился. Начинается конституционная война», — прокомментировали новость журналисты новостного Telegram-канала Klymenko Time.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого на два месяца, мотивируя это «решением конституционного кризиса» в стране.

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