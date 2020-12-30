Киев, 30 декабря 2020, 09:39 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) соберётся на специальное пленарное заседания в связи с указом президента страны Владимира Зеленского о временном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщила 29 декабря пресс-служба суда на своём официальном сайте.
В суде отметили, что статья 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на которую ссылается Зеленский, неприменима к членам КСУ.
Таким образом, суд поставил под сомнение законность указа Зеленского об отстранении главы КСУ.
Напомним, ранее Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого на два месяца, мотивируя это «решением конституционного кризиса» в стране.
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