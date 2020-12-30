Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Проведение саммита демократий, о возможности которого во время предвыборной кампании говорил Джо Байден, стало бы бессмысленным и вредным начинанием со стороны американского руководства, которое должно для начала решить проблемы у себя дома, а уже потом читать лекции о демократии другим, пишет Дэниел Ларисон в статье, вышедшей 30 декабря в The American Conservative.

Предложение избранного президента Байдена провести «саммит за демократию» в первый год его пребывания в должности отражает некоторые важные недостатки во внешнеполитическом мировоззрении бывшего вице-президента. Она показывает, что будущий американский лидер считает самим собой разумеющимся то, что США и другие демократии в некотором смысле находятся на одной стороне в противостоянии расплывчато определенному авторитаризму.

Такой подход предполагает, что США являются бесспорным лидером демократической стороны, а также что другие страны мира жаждут американского «лидерства», которого не хватало в течение последних четырех лет. Более того, в его рамках внимание уделяется на типе конкретной формы власти в том или ином государстве, а не серьезной переоценке интересов США в мире. Наконец, следуя такой стратегии, американские власти зацикливаются на поисках авторитарных страшилках в других государствах, не видя, что самые большие угрозы здоровой демократии можно найти внутри страны.

Как отметил ранее сам Байден, он видит в подобном саммите попытку «обновить дух и общность целей народов свободного мира». Это могло показаться неуместным 25 лет назад, когда США все еще пользовались большим уважением, и разговоры о «свободном мире» не звучали как устаревший пропагандистский лозунг. Сегодня это уже не так. Это одна из областей, в которой предпочтение Байдена возврату внешнеполитических идей особенно не подходит для современного мира.

Проведение такого саммита, как отметил целый ряд экспертов, сопряжено с большим числом трудностей, прежде всего в плане выбора участников: единого демократического мира нет, а страны, которые относятся к демократиям, едва ли преследует одни и те же интересы. Хотя многие в США и считают Россию и Китай за врагов, другие крупные демократии не обязательно разделяют эти взгляды. Например, Россия является для Индии скорее партнером, чем врагом, а Индонезия не хочет противодействовать Китаю, присоединяясь к антикитайскому блоку. Поэтому попытки со стороны США силой заставить другие демократические страны следовать своим идеологическим установкам, это неизбежно навредит их отношениям с этими государствами.

«Даже многие из наших самых важных европейских союзников не хотят делить мир по идеологическому принципу, потому что они знают, что их экономические интересы будут одними из первых принесены в жертву в рамках этих «согласованных усилий», — подчеркнул Ларисон.

Возможно, самым важным возражением против демократического саммита является то, что у новой администрации Байдена нет времени на организацию такого собрания. Помимо пандемии и экономического кризиса внутри страны, новая администрация столкнется с укоренившейся внутриполитической оппозицией и множеством неотложных международных проблем, которым необходимо будет уделить приоритетное внимание.

Решение таких задач, как продление Договора СНВ, присоединение к СВПД, прекращение соучастия США в войне с Йеменом, а также устранение последствий неудавшихся кампаний «максимального давления» против Северной Кореи и Венесуэлы, — дело чрезвычайно сложное и время затратное для нового президента даже в лучшие времена. Это практические и неотложные внешнеполитические проблемы, которые Байден должен будет решить в течение своего первого года, и чем больше времени будет выброшено на зрелище и показуху, тем меньше останется на все остальное.

Есть несколько вещей, которые Байден может сделать для борьбы с коррупцией и укрепления демократического правительства, которые не требуют этого саммита и связанных с ним грандиозных идеологических заявлений. Во-первых, он может поддержать возобновление роли Конгресса в вопросах войны, чтобы восстановить больший демократический контроль над этими решениями. Во-вторых, он может исключить назначение послами богатых доноров и корпоративных лидеров и вместо этого выбрать на эти должности квалифицированных дипломатов и региональных экспертов.

Он также может одобрить и подписать закон о борьбе с налоговыми убежищами и подставными компаниями, которые позволили США стать игровой площадкой для клептократов мира. Что касается противодействия авторитаризму в остальном мире, первое и лучшее, что могли бы сделать США, — это уменьшить или прекратить поддержку своих многочисленных авторитарных клиентов.

Другое ключевое возражение против саммита состоит в том, что США должны сначала навести порядок в собственном доме, прежде чем они решатся руководить или читать лекции кому-либо о демократическом правительстве. Американские политические институты более слабые и уязвимые, чем большинство людей считало возможным всего несколько лет назад.

Всего за последние несколько месяцев можно было увидеть, насколько легко американская система сломается после десятилетий пренебрежения, коррупции и циничных злоупотреблений. Вместо того, чтобы быть примером для всего мира, США стали тревожно близкими к тому, чтобы стать поучительным рассказом о том, что может случиться, когда правительство одержимо экспортом демократии в дальние уголки земного шара, позволяя ей разрушаться и увядать дома.

«Вместо того, чтобы гоняться за авторитарными монстрами за границей, Соединенным Штатам было бы лучше обратить внимание на собственные ошибки и исправить себя», — заключил Ларисон.