Тегеран, , 10:02 — REGNUM Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман Бен Джассим Аль Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом о последних событиях в регионе и путях развития двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Телефонный звонок состоялся после того, как госсекретарь США Майк Помпео позвонил своему катарскому коллеге, чтобы обсудить события, связанные с примирением Катара с четырьмя арабскими странами. Помпео и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман рассмотрели события, связанные с кризисом в отношениях Катара с четырьмя арабскими странами и событиями в регионе, особенно в Ираке.

Телефонный разговор между представителями США и Катара состоялся в связи с саммитом Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), который должен состояться 5 января в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Некоторые источники новостей говорят, что на саммите может быть достигнуто соглашение о прекращении споров между пятью арабскими государствами, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Катар. С тех пор как в июне 2017 года между вышеупомянутыми четырьмя странами вспыхнули споры с Катаром, Кувейт играет посредническую роль в разрешении этих споров.